Scuola, domani la Provincia consegna dei moduli prefabbricati nel polo didattico di Passo Corese

RIETI - Pronti i moduli aggiunti per il polo didattico di Passo Corese, che consentiranno di avere le 8 aule in più ancora mancanti. L'annuncio arriva via social del presidente della Provincia Mariano Calisse.

«Sono pronti i moduli prefabbricati aggiuntivi anche al polo di Passo Corese - comunica il presidente - giovedì 14 gennaio li consegneremo a sindaco e preside nella speranza che i ragazzi possano rientrare in sicurezza prima possibile».

