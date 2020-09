Scuola, al polo didattico di Passo Corese le lezioni riprenderanno senza difficoltà

RIETI - In vista della prossima riapertura delle scuole superiori, il presidente dell Provincia, Mariano Calisse sta effettuando sopralluoghi nei plessi di competenza dell'Ente per verificare se esistono le condizioni per una corretta riapertura. Al polo didattico di Passo Corese la situazione è sotto controllo e le lezioni potranno riprendere in presenza e in sicurezza. All'incontro, avvenuto poco fa al polo, ha preso parte anche la candidata sindaco di Uniti per Fara Roberta Cuneo.

«Da questa mattina - comunica il presidente della Provincia, Mariano Calisse - ho iniziato un giro su tutte le scuole superiori della Provincia. Con grande soddisfazione ho constatato che al polo didattico di Passo Corese i lavori di ristrutturazione finanziati e appaltati dalla Provincia (circa 1milione e 200mila euro) procedono in maniera spedita, ci saranno quindi a disposizione aule perfettamente adeguate e grazie al lavoro del dirigente scolastico Luca Barbonetti le lezioni riprenderanno normalmente, è bastato sacrificare qualche laboratorio e organizzare una parziale rotazione. Resta il nodo dei trasporti che spero possa risolversi a breve con l’impegno di Cotral e Regione».

«Oggi pomeriggio ho incontrato il dirigente del polo didattico di Passo Corese, Barbonetti, e il presidente della Provincia, Calisse, per avere informazione certe da dare alle famiglie del Comune, come promesso - interviene Roberta Cuneo -. Dall’incontro è emerso che a Passo Corese le scuole superiori apriranno come previsto, in presenza. Il posto c’è, le strutture, grazie al tempestivo intervento della Provincia, sono tutte a disposizione e a norma, quello che probabilmente verrà sacrificato, per il momento, sarà qualche laboratorio. Si farà uno scaglionamento delle entrate e una parziale rotazione delle classi. Rimane il nodo dei trasporti, un problema presente su tutto il territorio regionale. Su questo vorremmo che anche Cotral e la Regione si attivassero per una risposta tempestiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA