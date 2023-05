Domenica 14 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Continuano da parte del Comune le verifiche e i riscontri sulla scuola “Lorenzo di Marzio” di Piani di Poggio Fidoni. Nei giorni scorsi l’ente di piazza Vittorio Emanuele ha affidato dei lavori a una ditta reatina per fare dei rilievi nei solai. Non solo, da quanto apprende Il Messaggero, Palazzo di città ha anche affidato una relazione tecnica a un ingegnere dell’università dell’Aquila.

Le verifiche. «In effetti, sono stati fatti anche delle verifiche sui solai – spiega l’assessore alla Manutenzione e alle Frazioni, Fabio Nobili –. Intanto, è stata affidata questa relazione a un professionista di spessore. Dopo che ci avrà presentato il resoconto si vedrà se bisognerà avviare i lavori di manutenzione oppure ulteriori carotaggi. Adesso si stanno facendo i calcoli sui primi rilievi». Per procedere a queste verifiche è stato necessario scoperchiare i tetti dell’Istituto. «La scuola non ha avuto mai problemi in tutti questi anni. Vediamo se ora – continua l’assessore – grazie a degli accorgimenti, come delle lastre in carbonio e alleggerire il tetto, si riuscirà a mettere in sicurezza l’edificio scolastico. Speriamo, comunque, che non ci siano problemi più seri. Insomma, dalla relazione tecnica riusciremo a capire che intervento bisognerà effettuare».

L'importanza per Poggio Fidoni. Per l’assessore, dunque, nulla è escluso. «Ci tengo a sottolineare – conclude – che per questa frazione, la scuola è tutto, anche perché lì ci sono tante attività che vivono intorno a questa scuola». La vicenda della scuola di Poggio Fidoni è salita alle cronache cittadine dopo che i circa sessanta bambini che la frequentavano erano stati spostati alla scuola “Pascoli”. Il trasferimento era avvenuto dopo una relazione tecnica sulla struttura da cui erano emerse delle «criticità» nel solaio. Una situazione che aveva portato le minoranze a stigmatizzare la giunta Sinibaldi, tanto che il presidente Paolo Bigliocchi (Partito democratico) aveva convocato una commissione garanzia e controllo alla presenza del dirigente del settore Luciano di Mario.

La posizione dei genitori. Nel frattempo, nella sala parrocchiale della frazione si era tenuto un incontro con i cittadini del luogo, al quale avevano partecipato il sindaco Daniele Sinibaldi, i tecnici del Comune, gli assessori Claudia Chiarinelli, Fabio Nobili e Giovanna Palomba e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Giovanni Pascoli”, Annamaria Renzi. Presenti anche alcuni consiglieri dell’opposizione e una folta rappresentanza dei genitori degli alunni. Ora c’è da attendere la relazione del tecnico dell’ateneo abruzzese per capire di quali interventi avrà bisogno l’istituto di Poggio Fidoni.