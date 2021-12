Domenica 12 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Che almeno negli ultimi vent’anni la scuola media Angelo Maria Ricci di Rieti fosse una macchina di successi sportivi a nastro continuo, è evidenza ben nota nel mondo scolastico locale. Atletica, nuoto, sci, tennis, basket, pallavolo, badminton, calcio e rugby: fra coppe e medaglie, la Ricci non si è mai fatta mancare nulla in bacheca grazie ai tanti giovani che sono stati alunni nelle sue aule.

E ora il coronamento dei successi sportivi arriva con la decisione dell’istituto (che comprende anche le due scuole dell’infanzia di viale Fassini e viale de Juliis e l’elementare “Cirese”) di istituire, a partire dal settembre 2022, un corso ad indirizzo sportivo: un unicum nel panorama delle scuole medie reatine, pronto a fare coppia con l’analogo percorso già istituito al liceo Scientifico Jucci.

Il corso. L’idea del corso ad indirizzo sportivo è della dirigente scolastica Paola Testa che, entrata in contatto con la rete nazionale “Scuole per lo Sport”, ha avuto l’intuizione di mettere stabilmente a regime la vocazione sportiva della Ricci: «Il nuovo programma nasce dalla consolidata tradizione di potenziamento dell’attività motoria messa in atto dall’istituto fin dalla scuola dell’infanzia e che ha visto partecipare con successo gli alunni a iniziative sportive dal livello cittadino fino a quello nazionale. Prima del Covid, avevamo avviato attività a classi aperte e a scelta degli alunni per il potenziamento dell’attività motoria: il virus ha riportato gli studenti in classe e così ora il corso può essere un primo spunto per uscire dall’angolo nel quale la pandemia ci ha spinto. Oltre alle due ore curriculari di base già previste per l’attività motoria, questa iniziativa consentirà di aggiungere altri 85 minuti, svolgendo quindi quasi quattro ore curriculari a settimana: e tutte le altre discipline del piano di studi inseriranno nella loro programmazione annuale tematiche affini allo sport. Ogni trimestre dell’anno scolastico verrà dedicato alla pratica di una diversa disciplina, nuoto, basket, atletica e pallavolo, sfruttando anche le strutture cittadine. Per ogni disciplina, il docente di Scienze motorie sarà affiancato da un tutor proveniente da una società sportiva locale con cui la scuola ha già stipulato convenzioni per l’acquisizione delle competenze in varie discipline. Abbiamo ricevuto già tante richieste da parte delle famiglie che vorrebbero iscrivere i loro figli, e chi uscirà dal nostro corso avrà crediti riconosciuti per accedere più agevolmente a quello sportivo già esistente al liceo Scientifico Jucci».

Struttura vda realizzare. Alla Ricci, il corso ad indirizzo sportivo non si fermerà alla sola pratica all’interno delle ore curriculari, ma garantirà anche la nascita di un campo sportivo polivalente nel giardino della scuola: «Grazie all’interessamento del consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati e ad un piccolo finanziamento del Comune di Rieti, insieme ad un investimento di circa ventimila euro già a disposizione della scuola, potremo dare vita ad un campo polivalente che consentirà agli alunni di praticare calcio a cinque, basket, pallavolo e tennis restando all’interno degli spazi scolastici», conclude la Testa. Insomma, i presupposti per continuare a garantirsi ancora anni di successi sportivi, alla Ricci, ci sono già tutti.