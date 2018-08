RIETI - Il 23 agosto a Leonessa, dalle ore 11, sarà inaugurata ed intitolata la nuova scuola antisismica. Saranno presenti il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il Commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli ed alcuni rappresentanti del ministero dell'Istruzione.



«Il 23 agosto - dice il sindaco e deputato di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini - daremo la prova che un’altra ricostruzione è possibile e che la burocrazia può e deve essere messa da parte soprattutto quando si affrontano sfide così importanti come la ricostruzione, non solo per fare presto e bene, ma anche per evitare inutili sperperi di denaro pubblico: perché ritardi, sprechi, burocrazia e disonestà spesso, troppo spesso camminano insieme nella nostra Nazione. Il 23 agosto consegneremo alla città il frutto di un lavoro onesto, coraggioso e di buon senso e sarà una festa, la nostra festa».

