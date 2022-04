Rieti, Scuola Forense Sabina: nominato direttore l'avvocato Cristian Baiocchi

RIETI - Rinnovato a Rieti il consiglio direttivo della Scuola Forense Sabina, alla cui direzione è stato nominato l’avvocato Cristian Baiocchi, scelto dal Consiglio dell’ordine tra gli iscritti che si erano dichiarati pronti a mettere a disposizione dell’organismo, fondato nel 2001, la propria disponibilità. Baiocchi, con all’attivo diverse pubblicazioni su temi specialistici riguardanti l’attività professionale, sarà affiancato dai consiglieri Francesco Tavani, Romina Giovanrosa, Alessandra Di Loreto, Patrizio Mercadante, Martina D'Ambrogio e Patrizia Schifi, quest’ultima nominata lo scorso anno giudice di pace dal ministero della Giustizia. Ad affiancare il direttivo ci sarà il Comitato scientifico, del quale sono stati chiamati a far parte gli avvocati Cristiano Euforbio, Letizia Carosella e Simone Marchesani, tra le ultime leve più interessanti dell’avvocatura reatina. E, del resto, le scelte dei nomi operate dal presidente dell'Ordine Ferri e dagli altri consiglieri, appaiono improntate alla volontà di creare un felice connubio operativo tra esperti professionisti e giovani colleghi, utile per rilanciare l’attività della Scuola Forense, diretta negli ultimi mandati dagli avvocati Carlo Tozzi e Luigi Gianfelice, mentre in precedenza e fino alla riforma, alla presidenza si sono alternati gli avvocati Pietro Carotti, Olindo Petrangeli, Attilio Ferri e Domenico Orsini. Primo atto del rinnovato direttivo sarà l’attribuzione delle cariche di tesoriere e segretario.