RIETI -« Le proposte del consigliere Alessio Angelucci sul dimensionamento scolastico non si reggono in piedi». E’ tranchant il commento della consigliera comunale con delega alla Scuola Letizia Rosati, dopo l’articolo pubblicato ieri da Il Messaggero sulle soluzioni alternative per il dimensionamento scolastico suggerite dal consigliere provinciale di minoranza, che proponeva, fra gli altri, l’accorpamento dell’istituto Marconi-Sassetti con la scuola Pascoli, anziché quello già deliberato con l’istituto D’Angeli di Cantalice.



