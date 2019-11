RIETI - Un piano di razionalizzazione degli istituti comprensivi della città e del Montepiano Reatino, suggerendo soluzioni alternative contro la scure del dimensionamento. E’ la proposta che il consigliere provinciale di minoranza Alessio Angelucci si prepara a presentare domani.



Per il capolugo, Angelucci parte dall’accorpamento pattuito fra Cantalice e il Marconi-Sassetti e spiega: «Il Marconi non si salva con l’accorpamento a Cantalice. Meglio privilegiare gli accorpamenti tra istituti cittadini».



