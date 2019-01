Ultimo aggiornamento: 16:47

RIETI - Lezioni al freddo e al gelo per gli alunni delle scuole primaria e media di Borgo Quinzio. Dall'otto gennaio, giorno in cui gli alunni sono tornati sui banchi dopo le vacanze, il sistema di riscaldamento dell'edificio inaugurato all'inizio dell'anno scolastico, è rotto.Inizialmente il problema sembrava fosse circoscritto al piano superiore della struttura e la direzione aveva privato ad ovviarlo, trasferendo la prima classe della media al pianterreno. Ma poi il guasto si è esteso all'intero impianto.«Gli operai del Comune sono al lavoro da giorni - ha detto la preside dell'istituto comprensivo di Fara Sabina, Ileana Tozzi - ma ancora non sappiamo quando il problema verrà risolto e quale soluzione sarà presa. Intanto è garantita l'installazione provvisoria di termoconvettori. Cerchiamo di gestire il disagio con tolleranza e buona volontà da parte di tutti».Ma i genitori chiedono interventi rapidi perchè i locali, con la nuova ondata di gelo, sono estremamenti freddi. E le stufette non bastano.