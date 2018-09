di Daniela Melone

RIETI - Oggi alle 18 a Cittaducale il palazzo della Comunità (noto anche come “Cantinone”) accoglie l’incontro promosso dall’amministrazione comunale guidata da Leonardo Ranalli che incontra i cittadini per spiegare, ascoltare, rispondere. Tutti sono invitati a partecipare, in particolare i genitori che hanno i figli nelle scuole del territorio.



«Un incontro doveroso – spiega il primo cittadino Ranalli - L’occasione per l’amministrazione per fare il punto della situazione sullo stato dell’arte dei poli scolastici di Santa Rufina, Cittaducale e Grotti. Parleremo dei servizi scolastici, nello specifico ci saranno cambiamenti sostanziali per la mensa, abbiamo una gara di appalto, siamo in fase di programmazione con i servizi scuolabus e faremo il punto della situazione con le famiglie, se ci sono dubbi o questioni da approfondire. Ragioneremo anche su progetti da portare avanti».

Luned├Č 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04



