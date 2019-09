© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La neonata scuola calcio Football Rieti FD18 si presenta ufficialmente alla città. A tre mesi di distanza dall'unione d'intenti tra le due realtà cittadine, infatti, oltre ad aver abbondantemente superato quota 200 iscritti, la nuova realtà calcistica cittadina ha deciso di anticipare di 48 l'inizio dell'attività agonistica - fissata per lunedì 9 - con una presentazione che si svolgerà oggi, sabato 7 settembre, alle 18.30 presso il centro sportivo "Gudini" di Molino della Salce, quartier generale della società.Sarà l'occasione per scoprire i volti noti e le new entry di uno staff tecnico-organizzativo che dopo aver trovato una solida unione d'intenti nel voler condividere lo stesso percorso sportivo per non disgregare le forze, stasera darà ufficialmente il benvenuto sia ai nuovi, che ai vecchi iscritti, aspettando lunedì quando si tornerà finalmente a correre e a sudare, in previsione di una nuova stagione ricca d'impegni.Ospite d'eccezione, se così si può definire, l'ex capitano del Fc Rieti, nonché attuale punto di riferimento del centrocampo amarantoceleste, Fabrizio Tirelli, il quale da quest'anno oltre ad essere tornato a vestire la maglia con la quale due stagioni fa ha conquistato la serie C, ha ceduto alle lusinghe dei dirigenti della scuola calcio entrando anche lui nello staff degli istruttori: si occuperà della categoria Piccoli Amici 2013/14.