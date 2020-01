RIETI - Verrebbe da dire maledetti i social. Ma stavolta Dario Zucca l'ha combinata grossa. Infatti dopo il netto successo sull'Orlandina, non sono passate inosservate le stories su Instagram, poi sparite, del lungo cagliaritano: una prima immagine di un leone da tastiera, riferita alle critiche sul suo rendimento e una foto con il vecchio compagno di squadra Valerio Amoroso in maglia Montegranaro. Si proprio Amoroso, bandiera della Sutor e protagonista in campo quando la rivalità tra le due piazze raggiunse l'apice, quindi non proprio la foto più azzeccata dopo una vittoria. Un gesto provocatorio che ha fatto infuriare la tifoseria, che perdonò Zucca anche nel dopo Treviglio, quando il 24enne si tolse la maglia, per poi scusarsi sempre sui social.

Ultimo aggiornamento: 12:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA