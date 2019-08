TOUR DE FORCE

ARRIVA IL TERAMO

DECIDE LA COMMISSIONE

RIETI - Ancora sette giorni e poi lo stadio "Manlio Scopigno" riaprirà i battenti per i primi impegni ufficiali del Rieti. Completata la rigenerazione del manto erboso ed il ripristino dell'impianto di irrigazione, a breve anche le quattro torri che garantiscono l'illuminazione per le gare notturne verranno potenziate con le 52 lampade acquistate dal Comune di Rieti che ne garantirà l'installazione.Ma all'orizzonte, per uno Scopigno finora preservato dal calpestio di tacchetti e scarpette da ginnastica, si profila un vero e proprio tour de force: 4 gare consecutive in appena 22 giorni, a cominciare con Rieti-Ternana di domenica 18 agosto valevole per la terza giornata del primo turno di Coppa Italia, una sfida che sette giorni più tardi si rigiocherà sempre nell'impianto reatino in occasione della prima di campionato.Da calendario, poi, lo stadio dovrebbe tornare a far parlare di se l'8 settembre per un inedito Rieti-Bari, ma è assai probabile che la settimana prima, ossia il 1° settembre, lo Scopigno possa ospitare la prima gara casalinga del Teramo, impegnato con la Sicula Leonzio. Motivo? La momentanea inagibilità del Bonolis, infatti, ha portato la società abruzzese a chiedere "asilo" all'amministrazione comunale targata Cicchetti e allo stesso Fc Rieti che detiene la gestione dell'impianto.Una risposta in merito verrà data a breve, dopo il solito consulto con le varie commissioni che si pronunciano su questo tipo di richieste, ma la sensazione è che la richiesta del Teramo otterrà parere positivo e per lo Scopigno si tratterà del primo vero esame di maurità della stagione. Aspettando la rigidità dell'inverno, che a queste latitudini non perdona...