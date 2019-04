RIETI - Scopigno Cup, colpo Rieti: è in semifinale. La formazione amarantoceleste allenata da Mirko Pagliarini si qualifica come miglior seconda avendo realizzato più gol (4) di Lazio (3) e Ternana (3) quest'ultime due in campo domani (venerdì) per il premio "Fair Play" (ore 14.30 Gudini).



Rieti che per accedere all'atto conclusivo, in programma domani alle 16.30 al "Tilesi" di Amatrice (diretta RaiSport ore 16.30) dovrà prima superare la resistenza di una Roma che dopo aver chiuso al comando il girone 2 si candida come possibile vincitrice dell'edizione numero 27 del torneo internazionale riservato alla categoria Allievi Nazionali: il derby laziale si giocherà domattina alle 9.30 al Gudini.L'altra semifinale invece, vedrà opposte di fronte Cagliari e Frosinone: gli isolani hanno chiuso in testa il girone 1 (quello del Rieti) con 4 punti pareggiando 1-1 col Malmo, dopo il successo di ieri sugli amarantoceleste, mentre i "canarini" perdono 2-1 contro la Lokomotiva Zagaria, chiudono il girone 3 a parimerito con croati e Ternana (3 pt), ma la spuntano per la miglior differenza reti (+1 contro lo zero della Ternana e il -1 della Lokomotiva). Sfida, questa, che si giocherà sempre domattina alle 9,30 allo Scopigno.Tornando invece alle gare odierne, la Lazio - sotto gli occhi di Angelo Peruzzi, premiato dall'organizzazione del torneo per la carriera - ha battuto il Pescara 3-2 spianando la strada della semifinale alla Roma.

I TABELLINI DELLA TERZA GIORNATA:

MALMOE-CAGLIARI 1-1

Marcatori: 35‘pt Bjerkebo (M), 22‘st Pischedda (C).

Malmö: Ellborg, Ali, Nicklasson (25’st Frojdh), Bjorkqvist, Roslin, Nilsson (31’st Sandstrom), Makindu (25’st Egbe), Karlin, Holmgren, Bjerkebo, Avdic (16’st Burakowsky). A disp.: Nordlander, Lindman, Stromberg, Widell, Braenshoi. All. Robin Asterhed.

Cagliari: Atzeni, Piga, Spanu, Marroni (3’st Kanyamuna), Bernacchi, Iovu, Schirru, Kourfalidis (3’st Acella), Retibi (31’st Fredrich), Manca, Conti (3’st Pischedda). A disp.: Ciocci, Cardenas. All. Martino Melis.

Arbitro: Crescenzi di Viterbo.

Note: ammoniti Retibi (C), Pischedda (C).

Classifica: Cagliari p.4, Fc Rieti p.3 (diff. reti 0), Malmö p.1.

Squadra qualificata: Cagliari e Rieti come miglior seconda classifica dei tre gironi.

PESCARA-LAZIO 2-3

Marcatori: 8‘pt Blanuta (P), 3’st Kammou (L) 6‘st Marras (L), 17‘st Kirilov (P) 28’st Moschini (L).

Pescara: Badioli, Longobardi, Mancini (29’st Moscianese), De Marzo, Di Giacinto (1’st Caliò), Chiacchia, Chiarella (14’st Kirilov), Blanuta (14’st Chiulli), Quacquarelli (14’st Palmentieri), Blasioli (29’st Kuqi), Tamboriello (1’st Mandolesi). A disp.: Pelusi, Masella. All. Enrico Battisti.

Lazio: Peruzzi, Battistelli, Darini, Pingitore (17’st Cornacchia), Pica (1’st Franco), Vignes (17’st Francia), Tempestilli (23’st Bertini), Orlandi (1’st Russo), Kammou (17’st Moschini), Guadagnoli (23’st Zilli), Marras. A disp.: Caruso, Pesciallo. All. Fabrizio Fratini.

Arbitro: Nuccettelli di Roma.

Note: ammoniti De Marzo (P).

Classifica: Roma p.4, Lazio p. 3 (diff. reti -3), Pescara p.1.

Squadra qualificata Roma.

FROSINONE-LOKOMOTIVA ZAGABRIA 1-2

Marcatori: 6’st Groznica (L), 32’st Buzanic (L), 42’st Rodio (F).

Frosinone: Salvati (1’st Renzi), Macrì (1’st Coccia), Di Bono (1’st Perlingieri), Marconi (24’st Gabriele), Bertollini, Coly (20’st Nigro), Selvini, Santarpia, Ricci (10’st Rodio), Rimedio, Cervini (1’st Morelli). A disp.: Santi. All. Luigi Marsella.

Lokomotiva Zagabria: Petrcic, Valesic (9’st Pejic), Francekovic (24’st Poslek), Vidovic (9’st Jagic), Shani, Islic (15’st Hetesi), Grcic (15’st Kekez), Bali, Groznica,

Pelko, Buzanic. A disp.: Mikulic, Vuskovic. All. Jasmin Agic.

Arbitro: Amadei di Terni.

Note: ammoniti Groznica (L), Nigro (F). Espulso al 35’st Pejic per condotta violenta.

Classifica: Frosinone p.3 (diff. reti +1), Ternana p.3 (diff. reti 0), Lokomotiva Z. p.3 (diff. reti -1),

Squadra qualificata: Frosinone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA