RIETI – Questa mattina una delegazione della Scopigno Cup, guidata dal patron Fabrizio Formichetti si è recata presso l’ospedale De Lellis per portare una parola di conforto e sostegno morale ai pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria, Radioterapia e Oncologia, diretti dai dottori De Martinis, Santarelli e Ceribelli.



Insieme a Formichetti alcuni calciatori e dirigenti di Roma, Cagliari e Malmo, che oltre ad intrattenersi con i pazienti, hanno regalato loro una serie di gadget griffati con i colori e gli stemmi delle rispettive società.

«Vogliamo ringraziare tutti per la visita – ha spiegato al termine della mattinata Martino Melis, responsabile del settore giovanile del Cagliari, nonché tecnico della formazione Allievi impegnata a Rieti – Questi momenti sono importanti e formativi sia per noi, che per i ragazzi, ci aiutano a comprendere i reali valori della vita e la ricchezza che si nasconde dietro ogni nostro respiro».

Alle parole di Melis, si aggiungono quelle del patron che ricorda come «per la Scopigno Cup è diventata ormai una mission umanitaria quella di dare sostegno a chi ne ha bisogno. Attraverso il calcio è possibile veicolare iniziative del genere, utili alla collettività».

Intanto, stasera a partire dalle 21 presso il Park Hotel “Villa Potenziani” di Rieti si svolgerà l’asta di beneficenza con le maglie originali di calciatori di serie A e B. L’evento, aperto a tutti gli appassionati e non solo, sarà presentato dal direttore di NpcTv Manuel Scappa e verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Scopigno Cup.

«Il ricavato dell’asta – si legge nella nota - verrà totalmente donato in beneficenza all’associazione Onlus “Alcli Giorgio e Silvia” di Rieti che dal 1993 si occupa di raccogliere fondi per la ricerca e la cura delle neoplasie ematologiche e solide dell’infanzia e dell’adulto. In palio ci sono quindi le maglie ufficiali e originali di veri e propri campioni del calcio italiano come ad esempio la camiseta numero 18 del bomber reatino del Frosinone Calcio Federico Dionisi, solo per citarne una delle tantissime divise ufficiali in asta stasera».

«Da anni ormai – spiega Formichetti – organizziamo questo evento con le maglie che ci vengono donate da i club che partecipano o hanno partecipato nello corso delle varie edizioni alla Scopigno Cup. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per regalare un piccolo aiuto e un sorriso alle persone in difficoltà. L’asta delle maglie infatti – conclude Formichetti – verrà donata all’Alcli mentre quella relativa alle opere d’arte verrà devoluta ai bambini di Amatrice rimasti orfani dopo il terribile sisma del 2016».

