RIETI - Il gol è stato il protagonista di questa seconda giornata di incontri della 27esima "Scopigno Cup": 15 in tutti, divise nelle tre gare in programma, due delle quali - quelle andate in scena al "Gudini"- sono state incerte ed avvincenti fino al triplice fischio.



Ad aprire "la sagra del gol" ci hanno pensato Roma e Pescara, che si sono affrontate a viso aperto dando vita ad un pirotecnico 3-3: biancazzurri avanti con Cucki, poi uno-due di Fotso per i giallorossi, ma sul finire di primo tempo Longobardi e De Marzo, serviti da un ispiratissimo Chianella, ribaltano il risultato. A metà ripresa la Roma acciuffa il pari con Astrologo e in pieno recupero sfiorano il successo. Giallorossi virtualmente in semifinale.

«Abbiamo tenuto testa ad un avversario col quale ci eravamo misurati già in campionato perdendo 5-1 - dice al termine della gara il tecnico del Pescara Enrico Battisti - ma oggi credo che nell'arco dei 70' abbiamo dimostrato di poter tenere testa a chiunque, esprimendo un buon calcio sin dalle battute iniziale. In alcuni frangenti forse siamo stati troppo prudenti, ma complessivamente debbo fare i complimenti a tutti, soprattutto per la reazione mostrada dopo l'uno-due della Roma».

Bravo ma sfortunato, invece, il Rieti di Pagliarini che perde 4-3 col Cagliari, uscendo però tra gli applausi: isolani avanti 2-0 grazie ai gol di Manca e Acella, ma amarantoceleste tosti e pronti a reagire con Esposto prima e Celesti (su rigore) poi. Nella ripresa i rossoblù scappano di nuovo con la doppietta di Fredrich, ma il Rieti non molla e accorcia con Nallo. Finale convulso ma risultato che non cambia.

A Campitello, invece, la Ternana riscatta il ko di ieri contro il Frosinone regolando la pratica Lokomotiv Zagabria con un 2-0 "all'inglese", ma la sensazione è che per la qualificazione alle semifinali servirà solo un miracolo ed una serie infinita di incastri favorevoli.

Domani si torna in campo per l'ultima giornata dei gironi eliminatori: la Lazio affronterà un Pescara che per accedere diretto in semifinale dovrà vincere con almeno5 gol (ma a 4 punti potrebbe qualificarsi ugualmente a prescindere dal risultato), al Cagliari invece basterebbe un pari col Malmo per ottenere il lasciapassare per il penultimo atto della manifestazione, idem per il Frosinone che attende la Lokomotiv.

I TABELLINI DELLA SECONDA GIORNATA

RIETI-CAGLIARI 3-4 (p.t.2-3)

Marcatori: 1’pt e 1’st Manca (C), 12’pt Acella (C), 13’pt Esposito (R), 31’pt Celesti (R) su rig,

33’pt Retibi (C), 16‘st Nallo (R).

Rieti: Conti D., Aceti (2’st Cotumaccio), Bonifazi (2’st Al Housari), Celesti (10’st Cammarota),

Mosella, Nallo, Bonis (10’st Zagaria), Esposito, Andreoni (10’st Ferraro), Bernardini, Falilò (10’st

Capaccio). A disp.: Verderame, De Santis, Pastore. All. Mirko Pagliarini.

Cagliari: Ciocci, Piga, Spanu (15’st Fredrich), Cardenas, Kanyamuna (18’st Marroni), Iovu (30’st

Conti B.), Kourfalidis (11’st Schirru), Acella, Manca, Pischedda, Nuzzo (22’pt Retibi). A disp.:

Atzeni, Bernacchi. All. Martino Melis.

Arbitro: Abu Ruqa di Roma2.

Note: ammoniti Nallo (R), Cammarota (R), Kanyamuna (C), Acella (C), Conti B. (C). Espulso al

39’st il tecnico del Rieti Pagliarini per proteste.

Classifica: Cagliari p.3 (diff. reti +1), Fc Rieti p.3 (diff. reti 0), Malmö p.0.

Prossimo turno: Malmö - Cagliari (h. 17 – stadio “Gudini” di Rieti)

PESCARA-ROMA 3-3 (p.t. 3-2)

Marcatori: 11’pt Kuqi (P), 20’pt e 28’ pt Tueto Fotso (R), 31’ pt Longobardi (P), 34’ pt De Marzo

(P), 11‘st Astrologo (R).

Pescara: Badioli, Longobardi (9’st Moscianese), Mancini, De Marzo (28’st Di Giacinto),

Chiacchia, Chiarella (27’st Mandolesi), Kuqi, Blanuta (16’st Kirilov), Quacquarelli, Masella (9’st

Blasioli), Tamboriello (33’st Chiulli). A disp.: Pelusi. All. Enrico Battisti.

Roma: Trovato, Tomassini, Muteba, Ciucci, Tripi, Morichelli (1’st Astrologo), Ciervo (9’st

Cancellieri), Milanese (32’st Carlucci), Tueto Fotso (15’st Agostinelli), Zalewski, Travaglini (1’st

Bove). A disp.: Boer, Aglietti, Persson. All. Fabrizio Piccareta.

Arbitro: Santilli di Rieti.

Note: ammoniti Milanese (R), Mandolesi (P).

Classifica: Roma p.4 (diff. reti +4), Pescara p.1 (diff. reti 0), Lazio p.0.

Prossimo turno: Lazio – Pescara (h.15 – stadio “Gudini” di Rieti).

TERNANA-LOKOMOTIVA ZAGABRIA 2-0 (p.t. 0-0)

Marcatori: 2’st Vergaro (T), 36’st Onesti (T).

Ternana: Marinaro, Mora, Ferroni, Libera (23’st Gaggiotti), Cangiani (16’st Lamberti), Brevi,

Hakiki (1’st Gregori), Malerba (16’st Sabatini), Paolocci (1’st Vergaro), Borghetti (16’st Onesti),

Nunzi (23’st Pattelli). A disp.: Tamburelli, Fratoni. All. Roberto Borrello.

Lokomotiva Zagabria: Mikulic, Pejic (7’st Valesic), Francekovic, Jagic, Vidovic, Hetesi (7’st

Grcic), Pelko (30’st Buzanic), Kekez (7’st Islic), Vuskovic, Groznica, Poslek (7’st Bali). A disp.:

Petrcic, Shani. All. Jasmin Agic.

Arbitro: Apuzzo di Terni.

Note: ammoniti Ferroni (T), Brevi (T).

Classifica: Frosinone p.3 (diff. reti +2), Ternana p.3 (diff. reti 0), Lokomotiva Z. p.0,

Prossimo turno: Frosinone – Lokomotiva Zagabria (h. 16 – stadio “Cicioni”di Campitello)

