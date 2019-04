© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prenderà ufficialmente il via nel pomeriggio di domani l’attesissima 27esima edizione della Scopigno Cup, il torneo internazionale di calcio giovanile under 17 intitolato alla memoria di Manlio e Loris Scopigno, in programma dal 16 al 19 aprile. La partita inaugurale della manifestazione si disputerà (ore 16,20) presso lo stadio “ Paride Tilesi” di Amatrice e vedrà di scena il promettente derby capitolino tra la Ss Lazio di mister Fabrizio Fratini e i giallorossi dell’As Roma allenati da Fabrizio Piccareta. Il simbolico calcio d’inizio della partita verrà dato dall’ex tecnico del Bologna Filippo Inzaghi, prestigioso testimonial della Scopigno Cup. L’incontro verrà trasmesso in diretta integrale dalle telecamere di RaiSport (canale 58 del dt e canale 227 del bouquet di Sky).Nello stesso girone 2 sono inseriti anche gli abruzzesi del Pescara che debutteranno mercoledì contro la formazione giallorossa. Nel girone 3 ospitato dalla città di Terni, i padroni di casa della Ternana guidati da mister Roberto Borrello se la vedranno, presso il campo “Mario Cicioni” di Campitello (ore 16,30), contro il Frosinone. Il girone ternano è a trazione internazionale visto che è completato dai croati della Lokomotiva Zagabria che esordiranno mercoledì proprio contro i padroni di casa umbri. Nel girone 1 invece con sede nella città di Rieti, gli svedesi del Malmö sfideranno alle ore 19 sul sintetico del “Marco Gudini” il Fc Rieti di mister Mirko Pagliarini. Nel girone reatino si annuncia molto interessante grazie alla presenza dei rossoblù del Cagliari allenati da Martino Melis che esordiranno mercoledì proprio contro gli amarantocelesti.Tutti i risultati e gli aggiornamenti sugli eventi della manifestazione saranno visibili in tempo reale sulla pagina Facebook del torneo e sul rinnovato sito www.scopignocuprieti.com. Per quanto riguarda, l’attesa finale della 27esima Scopigno Cup, in programma il 19 aprile allo stadio “Paride Tilesi” di Amatrice si ricorda che verrà trasmessa in diretta tv da Raisport. Ieri pomeriggio infine, è stata inaugurata la prestigiosa mostra di pittura con opere internazionali presso il Palazzo Maoli di Cittaducale.