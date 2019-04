© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Asd Scopigno Cup, organizzatrice del omonimo World Football Tournament Under 17 e dei premi “Manlio Scopigno”, comunica che mercoledì 10 aprile (ore 17) presso l’Area Food – Ristorante Roma di Amatrice si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione numero ventisette della prestigiosa manifestazione sportiva in programma dal 16 al 19 aprile.Come già accaduto negli anni precedenti, l’organizzazione ha scelto di lanciare la promozione del torneo in maniera del tutto insolita, ma indubbiamente di grande impatto mediatico. La conferenza inizierà a partire dalle ore 17 e sarà ospitata all’interno della trasmissione tele-radiofonica “Radio Radio Lo Sport” (canale 826 del bouquet di Sky e canale 218 del dgt) che verrà condotta in diretta proprio da Amatrice dal giornalista Ilario Di Giovambattista. All’interno della trasmissione di Radio Radio, partner ufficiale della Scopigno Cup, verrà quindi svelato ufficialmente il programma del torneo con la relativa composizione dei tre gironi. Oltre alla presentazione delle nove squadre partecipanti e delle tre sedi (Rieti, Terni e Amatrice) che ospiteranno gli incontri del torneo, nella giornata di mercoledì 10 aprile verranno illustrate le numerose iniziative collaterali alla manifestazione sportiva e le tante novità previste dall’edizione 2019.In attesa di alzare il sipario sul torneo, la 27esima edizione della Scopigno Cup sarà dedicata proprio alla città di Amatrice che pian piano si sta rialzando dopo la terribile notte del 24 agosto 2016. «Dopo due anni – spiega il Patron della manifestazione Fabrizio Formichetti – la Scopigno Cup torna finalmente ad Amatrice e ciò mi riempie d’orgoglio perché rappresenta un segnale importante di rinascita per quel territorio. Ho voluto fortemente che l’edizione 2019 del torneo iniziasse e si concludesse proprio ad Amatrice».Oltre ad essere sede di un girone di qualificazione infatti, il centro dell’alta provincia reatina ospiterà anche la partita inaugurale del prossimo 16 aprile che vedrà di scena l’atteso derby capitolino tra l’AS Roma e la SS Lazio e la prestigiosa finale della ventisettesima edizione in programma il 19 aprile. Entrambe le sfide verranno trasmesse in diretta integrale dalle telecamere di Rai Sport (canale 227 del bouquet di Sky e canale 58 del dgt). «Nonostante qualche intoppo di natura logistica, – conclude Formichetti – abbiamo allestito un torneo d’alto livello che conferma la sua vocazione internazionale con la partecipazione di due club europei blasonati come il Malmö e la Lokomotiva Zagabria. Alla partita inaugurale poi è prevista la presenza di Filippo Inzaghi, che da testimonial della Scopigno Cup darà il calcio d’inizio alla manifestazione. Mi preme ringraziare i nostri sponsor principali Intesa San Paolo, Fondazione Varrone, Torggler, Erg e Eye, nonché tutti i media partner e i sponsor minori che hanno collaborato alla perfetta riuscita dell’evento».In attesa dell’inizio del torneo, tutti gli appassionati possono già trovare il programma dettagliato sul sito www.scopignocuprieti.com.