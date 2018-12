LA MOTIVAZIONE

RIETI - Si è svolta alla Sardegna Arena prima dell'inizio della gara Cagliari-Roma valida per la 15a giornata del campionato Italiano di calcio di serie A, la cerimonia di consegna del prestigioso Premio Manlio Scopigno quale presidente dell'anno a Tommaso Giulini (Cagliari Calcio); premio che la prestigiosa giuria composta da illustri giornalisti e addetti ai valori tra i quali Gianni Mura , Roberto Beccantini, Xavier Jacobelli ,Ivan Zazzaroni, Alessandro Vocalelli, Stefano Agresti, Alfredo Pedulla, Pierluigi Pardo, Marco Amelia, Felice Pulici, ha deciso di assegnare al Presidente del Cagliari.«Con passione e impegno, lavora da anni per portare avanti a Cagliari un progetto di società moderna, solida, proiettata nel futuro. Milanese di origine, ha sposato la causa di una terra meravigliosa come la Sardegna dove sta crescendo una realtà che è diventata un modello: dal rafforzamento della squadra alla costruzione del nuovo stadio, il suo lavoro al servizio del mondo rossoblù è costante e continuo».«I miei complimenti al Presidente Tommaso Giulini per il Premio Manlio Scopigno, un riconoscimento meritato per il suo lavoro, volto a far divenire il Cagliari una società moderna, solida e proiettata al futuro - afferma il Presidente Fabrizio Formichetti - assegnato oltresi da una giuria prestigiosa. Un premio che ha sempre portato sempre fortuna a tutti i vincitori (Conte, Allegri, Capello, Mancini, Sarri, Barella)».