RIETI - Tutto esaurito l’Auditorium Varrone di Rieti, e non potrebbe essere altrimenti per la cerimonia di consegna dei premi “Scopigno”.



L’attenzione di tutti i principali media nazionali ed un parterre di primissima fascia, nonostante le assenze di del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, del presidente del Cagliari Tommaso Giulini e dei giocatori della Lazio Ciro Immobile e Alessandro Murgia, gli ultimi due impegnati con le rispettive nazionali. Presenti ovviamente le istituzioni, ma gli ospiti più attesi, seppur in ritardo rispetto all’orario previsto, c’erano praticamente tutti. Filippo Inzaghi, Felice Pulici, Roberto Samaden, ma anche Fabio Paratici, nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus.

A fare gli onori di casa il patron dello “Scopigno” Fabrizio Formichetti: «Un sentito grazie a tutti coloro che sono qui oggi, ci dispiace per le persone che sono rimaste fuori, l’Auditorium Varrone è una location splendida, purtroppo non può ospitare tutti. Grazie alle istituzioni presenti, il fatto di avere i principali media nazionali presenti significa che qualcosa di buono in questi anni è stato fatto».

Dopo una breve introduzione nel ricordo di Manlio Scopigno e una esibizione musicale, via alle premiazioni. Il primo premio Scopigno a Felice Pulici, ex portiere della Lazio, uno dei protagonisti dello scudetto 1973/1974, per lui premio alla carriera, consengato dal questore Antonio Mannoni e dal comandante della Guardia Di Finanza di Rieti, Michele Giovanni Messa.

Il secondo premiato della serata è il direttore del settore giovanile dell’Inter Roberto Samaden, che lo riceve come “Miglior direttore di settore giovanile”, e fresco di vittoria del campionato Primavera della scorsa stagione.

Ovazione invece per Fabio Paratici, nuovo direttore area tecnica Juventus, premiato come “Manager of the year 2018”: «Continuerò a fare il mio lavoro cercando di costruire la Juventus più forte possibile. Colgo l’occasione per condividere il premio con tutti i ragazzi che lavorano con me - sottolinea Paratici - e tengo a fare una dedica ad una persona per me importantissima, Giuseppe Marotta. Cosa è la Juventus? Una istituzione, arrivarci come dirigente è una grande soddisfazione, dopo un’ora ti accorgi che devi pedalare, con lo stimolo di rappresentare 180 milioni di tifosi nel mondo».

Impossibile non citare l’affare Cristiano Ronado e degli altri colpi di mercato: «Ho uno staff preparatissimo, condivido le mie idee con Nedved e Allegri, il lavoro da fare è tanto. Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del mondo e forse della storia del calcio, chiaro che quando si sposta lui crea grande attenzione mediatica. Champions? Non so se siamo favoriti, negli ultimi anni abbiamo ottenuto grandi risultati, cercheremo di fare sempre meglio, lavoriamo per vincere ogni partita che giochiamo».

Sotto i riflettori anche le questioni extracalcistiche del portoghese: «Abbiamo una altissima considerazione di lui, è un professionista esemplare. L’inchiesta di Report? Non ne sono a conoscenza». Chiusura sul suo eventuale saluto alla Juventus: «Non ci penso, sono innamorato della Juventus e dello staff con cui lavoro ogni giorno. Se un giorno questo amore finirà allora forse penserò ad andare via, ma non è questo il momento».

Ultimo (doppio) riconoscimento di serata a Filippo Inzaghi, anche lui accolto dall’ovazione del pubblico presente in sala. Non solo il riconoscimento come “Miglior allenatore della serie B” relativamente alla scorsa stagione, ma anche la cittadinanza onoraria di Rieti: «Questo premio va a coloro che hanno creduto in me, anche in serie C. Un grazie anche al mio staff e ai tifosi del Venezia. L’augurio più bello che mi posso fare è che tra due anni i dirigenti e tifosi del Bologna possano essere fieri di me come lo sono stati quelli del Venezia». Una battuta anche sul campionato con il Bologna: «La classifica non è semplice, la piazza di Bologna mi sta dando tanto, usciremo da questa situazione con il lavoro».

A consegnare la cittadinanza onoraria il Vice Sindaco Daniele Sinibaldi e il Vice Presidente Del Consiglio Comunale Claudia Chiarinelli, i quali hanno ricordato che la carriera da allenatore di Inzaghi è iniziata proprio allo stadio Manlio Scopigno alla guida degli Allievi del Milan.

