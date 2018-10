Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Lunedì 8 ottobre sarà il grande giorno dei premi “Scopigno”. Si prevede grande entusiasmo ma soprattutto grande partecipazione, visti i nomi che saranno presenti all’Auditorium Varrone. Massimiliano Allegri, Ciro Immobile, Fabio Paratici, Alessandro Murgia: saranno questi i nomi principali di un red carpet davvero importante, tanto da spingere l’organizzazione, nella giornata di ieri, a diffondere un comunicato specificando che l’ingresso all’Auditorium sarà disponibile solo su invito.Questo per via dell’indisponibilità del Teatro Flvio Vespasiano, che avrebbe dovuto fare da cornice all’evento. Per ottenere l’invito bisognerà inviare una richiesta tramite mail all’indirizzo scopignocuprieti@gmail.com , anche se non è ancora chiaro quale sarà il numero massimo di persone che potranno essere accettate.Insomma, grande attesa per una serata piena di nomi del grande calcio, a testimonianza di come lo “Scopigno”, negli anni, sia diventato un riferimento importante non solo per il calcio giovanile, ma anche per tutti coloro che hanno completato il loro percorso di crescita arrivando dritti fino al calcio che conta.