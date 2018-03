di Christian Diociaiuti

RIETI – Sarà spettacolo nell’ultima giornata della Scopigno Cup, di scena domani a Rieti. Saranno Palmeiras-Dinamo Mosca (allo Scopigno alle 10) e Cagliari-Roma (al Gudini alle 10) le semifinali del torneo Scopigno, che vivrà il suo epilogo con la finalissima in diretta RaiSport (alle 17 allo stadio Centro d’Italia). Alle 14.30, invece, al Ramacogi di Cantalice si gioca la Coppa Fair Play tra Frosinone e Ternana, le migliori seconde di questa quattro giorni di spettacolo Under 17.



I RISULTATI

La prima semifinalista, nell’ultima giornata di gare, è stato il Cagliari (già campione due edizioni fa), vincente sull’Olbia per 2-0; poi ecco la Dinamo Mosca, travolgente sul Nordhorn 8-0 (e che sorpassa il Frosinone per differenza reti). A ruota segue la Roma (cinque volte campione), ma senza giocare: il favore glielo fa la Ternana, battendo la Lazio 3-2. Chiude il Palmeiras che, pur rischiando qualcosa nel finale con l’Atalanta, vince 1-0.



ATTIVITÀ COLLATERALI

Solidarietà e promozione del territorio tra le squadre ospiti, saranno gli altri traini dell’evento. Stasera, giovedì, asta al Depero dalle 21 con opere esposte sotto il Comune e con le maglie dei campioni. Ricavato delle opere a due orfani amatriciani; ricavato delle maglie all’Alcli, legata da anni al torneo. Si rafforza anche il gemellaggio con Nordhorn: la rappresentativa sono stati guidati alla scoperta di Rieti dagli studenti dell’Elena Principessa di Napoli.



IL REGOLAMENTO

Le dodici squadre sono divise in quattro gironi da tre. Il torneo si svolgerà con formula all’italiana con gare di sola andata. Le prime classificate di ciascun girone disputeranno le semifinali. Le due migliori seconde dei quattro gironi, disputeranno la Coppa Fair Play. Le semifinali verranno disputate con i seguenti accoppiamenti: 1° classificata girone 1 contro 1° classificata girone 3,1° classificata girone 2 contro 1° classificata girone 4. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 35 minuti ciascuno, tranne le semifinali che avranno la durata di 25’ ciascuno: in caso di parità, rigori solo in semifinale e finale.



I TABELLINI

GIRONE 1 – RIETI (Stadio “Marco Gudini”)

Marcatore: 19‘pt Gabriel Silva su rig (P).

Palmeiras: Lucas, Geovani (35’st Vitinho), Kaique, Tatavitto (21’st Washington), Geilson, Gabriel, Joao Victor, Ramon (16’st Caique), Gabriel Silva, Brendon (8’st Marcos), Wanderson (28’st Joao Cesco). A disp.: Leandro, Rondinely. All. Artur Itiro.

Atalanta: Nozza Bielli, Cittadini, Marcaletti, Panada, Dalessandro (17’st Renault C.), Roma (8’st Yeressa), Gennari, Renault G., Viviani (17’st Sidibe), Dilernia (30’st Beugre), D’Addabbo (17’st Fossati). A disp.: Pirola, Faye, Mallamo, Nervi. All. Marco Zanchi.

Arbitro: Basilici di Rieti

Note: ammoniti Geilson (P), Renault G. (A), Kaique (P).

Classifica: Palmeiras p.6, Atalanta p.1, Fc Rieti p.1.

Squadra qualificata: Palmeiras



GIRONE 2 – TERNI (Stadio “Campitello”)

Marcatori: 16’pt Cerbara (L), 19’pt De Angelis su rig (L), 16’st Niosi (T), 20’st, 30’st Mercuri (T).

Ternana U.: Pezzanera, Di Muni (17’st Di Patrizi), Pavanello, Ceccarelli (6’st Niosi), Furia, Pavone, Cori (17’st Siragusa), Pastore (6’st Capellini), Calagna (6’st Dimo), Mercuri (35’st Francesconi), Rodi (25’st Scarpini). A disp.: Meniconi, Prudenzi. All. Alessandro Manni.

Lazio: Furlanetto, Silvestre (11’st Cesaroni), Petricca, De Angelis, Ciotti (25’st Siclari), Francucci, Cerbara (17’st Kammou), Canestrelli (17’st Del Mastro), Spoletini (29’st Shoti), Nicodemo (1’st Barba), Scaffidi (31’st Putti). A disp.: Pinna, Attia. All. Valerio D’Andrea

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Note: ammoniti Furia (T), Mercuri (T).

Classifica: Roma p.4, Ternana Unicusano p.3; Lazio p.1.

Squadra qualificata: Roma



GIRONE 3 – FROSINONE (Stadio “Città dello Sport” di Ferentino)

Marcatori: 2‘pt Danilini (D), 5‘pt , 20‘pt, 21‘pt , 26‘pt Zekhov (D), 34‘pt Shkolik (D), 4‘st Kuptsov (D), 30‘st Kozlov su rig (D).

Nordhorn: Steinbach (1’st Averes), Schleper, Zare (1’st Budde), Banh, Kronemeyer M. (9’st Zeiser), Beld, Gluenz, Del, Rode (21’st Pena), Kronemeyer S., Cymbal. A disposizione: Bartsch, Fojuth. All. Malte Naumann.

Dinamo Mosca: Iarukov, Vladimirov, Danilini (17’st Popkov), Zekhov (33’st Lemenchuk), Zvonkov, Mazurin, Nesov (1’st Kozlov), Dzhamalov, Usanov, Khasanov, Shkolik. A disp: Kondrat, Kuptsov, Meleketsev, Alekhin. All. Dmitry Polovinchuk.

Arbitro: Antonucci di Frosinone.

Note: ammoniti Pena (N), Usanov (D).

Classifica: Dinamo Mosca p.4 (diff. reti +8), Frosinone p.4 (diff. reti +7), Nordhorn p.0.

Squadra qualificata: Dinamo Mosca



GIRONE 4 – CAGLIARI (Stadio “Raccis ” di Mandas)

Marcatori: 13’pt Marigosu (C), 22‘st Vinci (C).

Cagliari: Cabras, Pici (7’st Zedda), Corda (13’st Cossu), Cusumano, Boccia, Chong, Dore (13’st Ledda), Cannas (13’st Agostinelli), Marigosu (13’st Pinna), Contini (7’st Vinci), Cancellieri (7’st Carboni). A disp.: Piga, Urbanski. All. Martino Melis.

Olbia: Barone, Pittorra (32’st Fenu), Mura, Faedda (25’st Ciaramitaro), Cassitta, Occhioni, Soro (27’sst Bacciu), Chessa (13’st Fideli), Scanu, Di Paolo (5’st Secci), Floris (5’st Occiganu). A disp.: Iori, Cardia, Nurra. All. Attilio Ricci.

Arbitro: Pili di Cagliari.

Classifica: Cagliari p.6, Olbia p.3, S.C. Gigi Riva p.0.

Squadra qualificata: Cagliari



I GIRONI E LA CLASSIFICA

Girone 1 Rieti: Palmeiras 6, Atalanta e Rieti 1

Girone 2 Terni: Roma 4, Ternana 3, Lazio 1

Girone 3 Frosinone: Frosinone e Dinamo Mosca 4 Nordhorn 0

Girone 4 Cagliari: Cagliari 6, Olbia 3, Scuola Calcio Gigi Riva 0



RISULTATI E PROGRAMMA GARE

Martedì 27 marzo

Lazio-Roma 1-1

Palmeiras-Rieti 4-0

Frosinone-Nordhorn 7-0

Olbia-S.C. Gigi Riva 3-0



Mercoledì 28 marzo

Rieti-Atalanta 1-1

Frosinone-Dinamo Mosca 2-2

Ternana-Roma 0-3

Cagliari-S.C. Gigi Riva 5-0



Giovedì 29 marzo

Atalanta-Palmeiras 0-1

Dinamo Mosca-Nordhorn 8-0

Lazio-Ternana 2-3

Olbia-Cagliari 0-2



Venerdì 30 marzo

SEMIFINALI

ore 10:00 - Stadio Gudini Rieti e Stadio Manlio Scopigno Rieti

FINALE COPPA FAIR PLAY

ore 14:30 - Stadio Ramacogi Cantalice

FINALE 1° e 2° posto

ore 17:00 - Stadio Manlio Scopigno Rieti

Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:01



