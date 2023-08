Scopigno Cup, Fluminense-bis: battuta la Lazio 4-0. Il premio “Maradona” al brasiliano Reis. Foto

RIETI – Troppa Fluminense per una generosissima Lazio (4-0), che per il secondo anno consecutivo è costretta a cedere il passo ai brasiliani, vincitori della 31esima Scopigno Cup – World Tournament U17 – con due gol per tempo ispirati dal solito Matheus Reis, capocannoniere del torneo con 6 gol.

LA PARTITA

Introdotte dalla Fanfara dei Bersaglieri dell’8° Rgt Lancieri di Montebello, che hanno eseguito i due inni nazionali, Lazio e Fluminense – dinanzi alle telecamere di Raisport che ha trasmesso la gara in rigorosa diretta – si sono date subito battaglia, coi brasiliani riversati nella metà campo capitolina in massa.

A sbloccare la finale ci pensa Matheus Reis, che al 14’ brucia la difesa della Lazio con una rasoiata da sinistra che non da scampo all’incolpevole Masi, migliore in campo fino al momento del gol.

Al 20’ disattenzione di Coliandro, la palla arriva sui piedi di Matheus Reis che viene atterrato in area da Masi: per l’arbitro Dionisi è rigore e dal dischetto Isaque realizza nonostante l’intuizione della traiettoria da parte del portiere laziale (2-0).

La reazione della Lazio, prima dell’intervallo, sta tutta nella conclusione dalla lunga distanza di Trabalza alla mezz’ora, che si perde però ben oltre la traversa della porta dell’inoperoso Dayvisson.

Nel secondo tempo la Lazio cambia atteggiamento e uomini in fase d’attacco, la Fluminense si limita a controllare e la partita si fa più interessante, ma al 19’ dalla solita progressione a sinistra di Matheus Reis, nasce il gol del 3-0 che lo realizza Kava a porta praticamente sguarnita. Nel finale poker di Wallace su una mischia in area laziale e poco dopo, al 28’ per l’esattezza, la Lazio resta in dieci per l’espulsione di Santagostino, che commette fallo su un avversario, giudicato eccessivo dall’arbitro Dionisi.

I PREMI

Al termine della finale, l’organizzazione ha proceduto alla premiazione di vincitori e vinti, con la Fluminense a farla da padrona nei riconoscimenti singoli: ben sei complessivamente.

Miglior portiere "premio Felice Pulici": Masi (Lazio);

Miglior difensore: Castelli (Monza);

Miglior centrocampista: Wallace (Fluminense);

Miglior attaccante “premio Gianluca Vialli”: Isaque (Fluminense)

Miglior Allenatore: Lindolfo Melo (Fluminense);

Giovane Promessa “premio ‘Mirko Fersini’: Isaque (Fluminense);

Miglior promessa portieri: Vallati (Monza),

Giocatore più giovane: Moressa (Inter);

Capocannoniere ‘premio Paolo Rossi”: Matheus Reis (Fluminense) 6 gol;

Miglior giocatore del torneo “Diego Armando Maradona”: Matheus Reis (Fluminense);

Miglior difensore della finale: Gorgulho (Fluminense);

Premio Fair Play: Monza

Premio Platinum Goal: Mout (Monza);

2° Scopigno Cup Femminile U17: Lazio

1° Scopigno Cup Special Olympics: Integra Sport Monterotondo.

IL TABELLINO

Lazio (4-3-3): Masi: Trabalza, Caliandro (1’st Polito), Francioli (22’st Curzi), Trifelli; Battisti (35’st Petrone), Nebuloso, Chiucchiuini (22’st Bongiorno); Celli (1’st Mocci), Carbone (1’st Santagostino), Miconi (22’st Fazio). A disp.: Mazzu, Di Bartolomeo. All.: Alboni.

Fluminense (4-3-3): Dayvisson; Kaio, Wallace (30’st Erick Silva), Vagno, Gorgulho; Matheus Reis (33’st Tauan), Artur Vinicius, Rodrigo Bringel (38’st Pedro); Gabriel Renan (38’st Arthur Enrique), Isaque (38’st Marcos Paulo), Keven (14’st Kava). A disp.: Gustavo, Breno. All.: Lindolfo Melo.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila (Colarossi-De Giudici).

Marcatori: 14’ Matheus Reis, 20’ (rig.) Isaque, 19’st Kava, 27’st Wallace.

Note: spettatori 400 circa. Al 28’st espulso Santagostino (L) per gioco violento. Ammoniti: Matheus Reis, Vagno (F), Carbone, Trifelli (L).