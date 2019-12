© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C'era anche Fabrizio Formichetti, ieri sera, al Sardegna Arena ad assistere ad un infinito Cagliari-Lazio, conclusosi con la vittoria dei ragazzi di Simone Inzaghi per 2-1 con un gol di Caicedo al 97'. Il presidente dello "Scopigno Cup" era partito nel primo pomeriggio di ieri da Fiumicino con una missione: consegnare ad Alessio Cragno il premio "Felice Pulici" che la giuria della manifestazione in estate aveva deciso di assegnare al portiere del Cagliari per quanto dimostrato nel corso della stagione 2018/2019.La targa, altro prodotto di un'azienda del nucleo industriale reatino (la Meco Lavorazioni), ritrae un Felice Pulici d'annata in maglia e pantaloncini neri risalente all'indimenticabile stagione '73/'74, quella del primo scudetto laziale per intenderci, che Formichetti ha voluto imprimere sulla lastra d'acciaio rendendola indelebile e inscalfibile dal tempo. Non è la prima volta che il presidente Fabrizio Formichetti calpesta l'erba del Sardegna Arena, visto che già in passato gli è capitato di premiare altri protagonisti cagliaritani: dal presidente Giulini, l'8 dicembre scorso e il talento rossoblù Nicolò Barella (oggi all'Inter) il 6 luglio 2015.