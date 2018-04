RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono perentoriamente intervenuti oggi alle 12.28 nel territorio del comune di Montopoli in Sabina, in località Ponte Sfondato, sulla strada regionale strada regionale 313 al chilometro 8, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture ed un mezzo pesante.



Arrivati in posto i pompieri Sabini, insieme a due unità mobili del 118, hanno portato immediatamente soccorso alle persone rimaste coinvolte dall'incidente e che solo per una serie di coincidenze hanno riportato fortunatamente solo lievi ferite. In tutto le persone coinvolte sono state cinque, una mamma con le sue figlie piccole in un'auto, un uomo sull'altra e il conducente del camion.



Sono state tutte trasportate per accertamenti sanitari al più vicino nosocomio. Presenti in posto anche i Carabinieri della locale stazione per i canonici rilievi del caso e per gestire, sin dall'inizio, anche il traffico che è rimasto in parte bloccato sino alla fine delle operazioni di soccorso conclutesi da poco.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:56



