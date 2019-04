RIETI – Nel weekend da poco trascorso, si sono giocati due recuperi dell’Under 17 provinciale reatino. Male La Sabina, ancora peggio la Pro Calcio Studentesca.



UNDER 17 PROVINCIALE – RECUPERO XVII GIORNATA

La Pro Calcio Studentesca viene travolta 7-0 sul campo del Città di Palombara. Gli ospiti rimangono penultimi a 7 punti, mentre gli avversari, a quota 42 e a -3 dal Cantalice capolista, si collocano in seconda posizione.



UNDER 17 PROVINCIALE – RECUPERO XVIII GIORNATA

Cade anche La Sabina, superata 3-0 dai padroni di casa del Fiano Romano. Vincitori terzi a 35, mirtensi noni a 12.



LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELL’UNDER 17 PROVINCIALE

Cantalice 45; Città di Palombara 42; Fiano Romano 35, Settebagni 32; Sporting Rieti 29; Casali Poggio Nativo 20; Valle del Tevere, Pro Calcio Cittaducale 17; La Sabina 12; Pro Calcio Studentesca 7; Brictense 1. © RIPRODUZIONE RISERVATA