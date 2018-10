I COMMENTI

Danilo Renzi, tecnico Alba Sant'Elia

Enrico Nocelli, segretario Valle del Tevere

GLI ALTRI RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA NEL GIRONE B

CLASSIFICA

RIETI - Non inizia nel migliore dei modi la stagione delle due squadre reatine, Alba Sant'Elia e Valle del Tevere, impegnate nel girone B del campionato Under 19 regionale B. Sconfitte pesanti per entrambe nella prima giornata: la Valle del Tevere cade tra le mura amiche, subendo un sonoro 5-1 contro il Licenza, mentre l'Alba va k.o 3-0 in casa del Riano.: «Risultato eccessivo, considerando i valori espressi in campo. Nonostante un approccio soft e un po' di disordine tattico, dovuto anche a due cambi forzati per infortunio, il primo tempo è stato equilibrato. Il Riano è stato, poi, bravo ad approfittare di una nostra leggerezza difensiva, mentre il portiere locale ha evitato un gol su un colpo di testa ravvicinato. Nel secondo tempo, abbiamo guadagnato campo e tenuto maggiormente il pallino del gioco. Su una palla inattiva, uno sfortunato autogol ci ha portato sotto di due. Rimasti in superiorità numerica, non siamo stati bravi a sfruttarla, complici anche le numerose interruzioni che hanno spezzettato il gioco. Abbiamo sprecato un paio di occasioni nitide per accorciare lo svantaggio. Il 3-0 è arrivato negli ultimi secondi di recupero, con la squadra sbilanciata in avanti. Dobbiamo lavorare per migliorare sia nel gioco che nella personalità, ma il campionato è appena iniziato e abbiamo voglia di rifarci in fretta».: «In campo, otto ragazzi su undici erano nuovi, pertanto i giocatori devono ancora amalgamarsi fra loro. Il Licenza è un’ottima squadra: il primo tempo è stato alla pari, nella seconda frazione, abbiamo subito un calo fisico molto evidente e tanta confusione nel gioco ci ha portato alla debacle finale».Castelnuovese – Accademia Real Tuscolano: 1-2Fiano Romano – Polisportiva De Rossi: 1-3Grifone Gialloverde – Città di Palombara: 4-3Libertas Centocelle – Atletico Torrenova: 4-4Lupa Frascati – Eretum Monterotondo: 1-1Tor Sapienza – Guidonia: 3-2Licenza, Polisportiva De Rossi, Accademia Real Tuscolano, Football Riano, Grifone Gialloverde, Tor Sapienza: 3Atletico Torrenova, Eretum Monterotondo, Libertas Centocelle, Lupa Frascati: 1Città di Palombara, Guidonia, Alba Sant’Elia, Castelnuovese, Fiano Romano, Valle del Tevere: 0