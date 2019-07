RIETI - Davanti al giudice Carlo Sabatini si conclude con due condanne il primo grado di giudizio per l’incidente sugli sci avvenuto al Terminillo e che costò la vita – il 29 dicembre 2012 – al 44enne sciatore Giovanni Giraldi di Cittaducale.



Il giudice ha condannato a 1 anno e 6 mesi per omicidio colposo Flavio Formichetti legale rappresentante della “Società funivia” e a 6 mesi per lo stesso reato il capo servizio Michele Prevostini, al quale sono state riconosciute le attenuanti generiche con sospensione condizionale della pena.



