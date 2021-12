Domenica 26 Dicembre 2021, 00:13

RIETI - Esclusi improvvisi colpi di scena, appare improbabile l'apertura degli impianti sciistici auspicata nei giorni scorsi su Il Messaggero, da parte della società "Funivia del Terminillo", per la data del 26 dicembre.



A tirare per primi le somme, dopo le due giornate di pioggia della Vigilia e di Natale, sono stati infatti i maestri della scuola sci Terminillo i quali ieri, su Facebook, hanno annunciato "che, non avendo ricevuto nessuna notizia da parte della Società Funivia riguardo l’apertura degli impianti di risalita prevista per domani (oggi, ndr) e viste anche le condizioni meteo avverse, la scuola sci non potrà garantire lo svolgimento delle lezioni prenotate per domani".



Tradotto, una cinquantina di telefonate effettuate nel giorno di Natale ai clienti che avevano già prenotato le prime lezioni per oggi, ai quali la Scuola Sci ha comunicato l'impossibilità di effettuare i corsi a causa sia della pioggia prevista per oggi, che per l'assenza di comunicazioni da parte della società "Funivia" sulla sua eventuale intenzione di dare il via alla stagione dello sci da discesa.