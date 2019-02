© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rieti - «Occorre convocare urgentemente un nuovo tavolo di confronto nell'ambito della vertenza Elexos-Schneider. Dopo la richiesta inoltrata tre settimane fa, rinnoviamo l'istanza al ministero dello Sviluppo economico affinché si ridefiniscano le condizioni per lo sviluppo dello stabilimento e si garantisca il futuro occupazionale dei 44 lavoratori coinvolti».Lo afferma in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e ai Nuovi diritti della Regione Lazio. «Il confronto - prosegue - si fa oggi ancora più necessario alla luce della manifestazione odierna degli operai reatini a Bergamo per richiamare la responsabilità di Schneider sul percorso di reindustrializzazione del sito reatino visto lo stato di crisi della società Elexos individuata a suo tempo dalla multinazionale francese.Crisi che è sempre più grave, considerato il ritardo nel pagamento degli stipendi dei lavoratori. La Regione Lazio conferma l'impegno a fare la propria parte, nell'ambito delle proprie competenze, ma è chiaro che la chiamata al tavolo di Schneider possa avvenire solo dal Ministero».