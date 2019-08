© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tra “Musica e frascarelli” è festa grossa – domenica 4 agosto - nel centro sabino di Scandriglia. Una giornata sotto il segno della musica e degli antichi sapori della tradizione locale tipica. All’evento, oltre alla banda musicale di Scandriglia, prenderanno parte anche la banda comunale di Poggio Mirteto “Nazionale Garibaldina” e l’Associazione musicale banda comunale di Nerola.Il via alle ore 17 con la sfilata dei corpi musicali mentre alle ore 18, in piazza Umberto I, l’atteso concerto d’insieme delle bande musicali diretto dal maestro Claudio Gamberoni. Poi alle 19.30 tutti alla cena degli antichi sapori con i “frascarelli” e altri piatti della gastronomia tipica locale.Un evento che quest’anno è interamente dedicato alla memoria di Roberto Taddei, prematuramente scomparso, per ricordare chi nella banda di Scandriglia è stato per tutti un esempio di umiltà, amicizia e grande professionalità ma anche un punto di riferimento per tutti.