RIETI - Tertium non datur. Scafati come spartiacque per la Npc, a partire dalle 20.45 di stasera, 20 novembre, quando al PalaMangano andrà di scena il confronto tra la Givova e una Zeus che dovrà avere le idee ben chiare per non sprofondare ulteriormente in classifica e fare i conti con la terza sconfitta consecutiva, impensabile fino a poche settimane fa.Stati d'animo differenti dunque: Scafati è in striscia positiva da due gare, Rieti invece deve uscire al più presto dal tunnel che l'ha vista cadere sotto i colpi di Ebk Roma e Biella: proprio per questo la sfida del PalaMangano non arriva nel momento migliore. In casa Npc, l'unica certezza è che servirà prima di tutto ricompattarsi, per poi tentere un'impresa che in questa fase del campionato non può che far bene per il morale del gruppo. Tutti, a partire da patron Cattani si attendono una svolta da Brown, di nuovo sottotono contro Biella, è sotto la lente d'ingrandimento, ma neanche troppo aiutato dai compagni di reparto e forse da un sistema di gioco che ha ancora non esalta le caratteristiche. Anche perché il solo Cannon non basterà di fronte a una Scafati completa in ogni lato del campo, con talento da vendere a partire dall'ex Frazier, rimesso a lucido dal tecnico siciliano, assieme all'ultimo arrivato Stephens. L'americano non è l'unico ex della sfida, c'è anche Claudio Tommasini, a Rieti nella stagione 2017/18, che la scorsa stagione per via dell'infortunio ha saltato i due incroci con i reatini. È passata anche per Scafati la lunga carriera di Marco Passera, per lui lo scorso anno una breve parentesi in gialloblù.Alla vigilia del match, Alessandro Rossi presenta così la sfida:«Sarà una partita difficilissima, chiaramente per il valore dell'avversario che è indiscutibile. Scafati al di là di una partenza a singhiozzo, adesso sta trovando la quadratura del cerchio e ha un livello tecnico elevatissimo, che rende la partita complicata. A ciò si aggiunge sicuramente il nostro momento: le due sconfitte in casa, che ci rendono delusi. Dobbiamo ripartire da cose buone e meno buone, la partita di Scafati è un'opportunità per competere, cercando di giocare una partita di alto livello contro un avversario forte. Conosciamo le difficoltà del match, li abbiamo affrontati già in precampionato, anche se in un contesto diverso e cercheremo di dare battaglia, consapevoli che domani i margini di errore saranno abbastanza ridotti perché giochiamo contro un avversario forte. Ma la squadra è compatta e cercheremo di fare l'impresa».Coach Perdichizzi invece presenta così il match: «Quella contro Rieti sarà una gara intensa, dura, a prescindere dal fatto che noi veniamo da due vittorie, mentre loro da due sconfitte. Anzi, dopo le sconfitte le squadre tendono a compattarsi proprio per sbloccarsi e quindi dovremo stare molto attenti. Rieti ha avuto un avvio di stagione positivo, ha punti di riferimento in campo ben delineati, come Cannon e Brown. Rieti dispone poi di un gruppo di italiani, composto da gente del calibro, ad esempio, di Stefanelli e Vildera, che giocano una buona pallacanestro. Dobbiamo pensare a noi stessi, migliorare le cose su cui stiamo lavorando e cercare di mettere altri due punti in classifica, consapevoli che servirà la giusta determinazione per riuscire ad imporci. Contiamo poi sull’apporto dei nostri tifosi, che sono stati importanti anche nella vittoria di sabato scorso contro Ebk Roma, perché ci hanno sostenuto nei momenti difficili e dato la spinta necessaria per ottenere la vittoria: al PalaMangano, in particolare, l’apporto dei tifosi per noi diventa fondamentale».: 00 Markovic, 1 Tommasini, 5 Crow, 9 Luposor, 10 Contento, 12 Ammannato, 18 Rossato, 20 Fall, 23 Stephens, 30 Frazier. All. Perdichizzi: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All.Rossi: Foti (Mi), Maschio (Fi) e Martellosio (Mi)Latina - Ebk RomaTortona - TrapaniBergamo - AgrigentoOrlandina - CasaleTreviglio - Biella (domani)Torino - Napoli (4 dicembre)Casale 12Biella 12Agrigento 10 *Latina 10Torino 10 *Treviglio 8 *Rieti 8Napoli 8 *Tortona 8Trapani 8Scafati 6Bergamo 4Capo D'Orlando 4Ebk Roma 2* una partita in meno