RIETI - Dopo le disposizioni che avevano portato alla chiusura degli uffici postali, arriva la riapertura per gli sportelli di Santa Rufina.



E’ il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli a darne notizia: «Dopo un periodo di interruzione dovuto al Covid-19 – comunica il primo cittadino - tornano in servizio a giorni alternati gli sportelli delle Poste di Santa Rufina. Un ringraziamento doveroso agli uffici centrali per questo primo passo verso la normalità durante il quale si chiede comunque ai cittadini di rispettare le norme di sicurezza ormai note».



A Santa Rufina gli uffici saranno aperti nei giorni di martedì, giovedì e sabato, festivi esclusi. A Cittaducale le Poste restano aperte il lunedì, mercoledì e venerdì. © RIPRODUZIONE RISERVATA