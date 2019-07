IL PROGRAMMA DEL 18 LUGLIO

LE SQUADRE DEI VARI TORNEI

Calcio a 5

Calcio a 5 over 40

Beach volley

Basket

La Gabbia (calcio a 2)

Padel maschile

Padel femminile

RIETI - Il conto alla rovescia è terminato. Oggi, giovedì 18 luglio, dalle 19, al Centro Sportivo di Santa Rufina, parte "Santa Rufina in gioco show", manifestazione che, fino al 4 agosto, ha in programma tornei sportivi di calcio a 5, calcio a 2, calcio a 5 over 40, basket, beach volley e padel, insieme a numerose iniziative collaterali.Dopo il successo delle scorse edizioni, gli organizzatori hanno voluto trasformare l’evento in un vero e proprio show, mantenendo fede ai tornei sportivi, ma ampliando l’aspetto aggregativo attraverso la creazione di un villaggio all’interno del campo sportivo, dove sarà possibile fruire di una vasta area food, di un’area giochi ed una espositiva e di un'apposita zona con animatrici per i bambini dai 3 anni in su. Inoltre, a partire dalle 21, sono previsti esibizioni musicali di artisti e gruppi locali.​ ​​L' edizione 2019 comincerà alle 19 con l’intitolazione di due campi a due persone scomparse prematuramente nel 2018 e molto care al nostro territorio. Il PalaRufina porterà il nome di Stefano Colasanti, vigile del fuoco e allenatore della squadra femminile di calcio a 5 che giocava proprio all’interno della struttura, mentre il campo da basket porterà il nome di Marco Tosti, giovane del paese appassionato di pallacanestro. In quell'occasione sarà inaugurato anche il nuovo campo da Padel, con la Banda e le majorettes di Cittaducale che accompagneranno il taglio del nastro. Alle 21 inizieranno i diversi tornei (escludendo il padel maschile che comincerà lunedì 22 e il padel femminile previsto per sabato 27 e domenica 28) e sarà la volta dell'esibizione musicale della serata, affidata al trio "Gli amici del cuore".Elle Esse Servizi, Fc Montelibretti, Il principato del borgo, Asd Foriporta, C8, Millevoglie, Fc Riot, Bonobo, Zk Restauri, Babadook, Ristorante San Francesco, Chi sa saSpartak Amplifon, Megs C5, Fc Milf, Gold Boy, Qua La Zampa, X, Avemo vinto a tavolinoBig Family, T Roiot, Svolta Comune, The Bonis Fan Team, Puntini Puntini, Ancora Camilla, La Caviglia di Fest, As TronziUSA Store, X Force, Macellari, Illi tosti, I pistoleri, BabadookBabadook, Bastone e motosega, Non solo top bar, I vecchietti, Gabbia sadomaso, Parrucchiere Mer, Ac avanti cristo, Asd Foriporta, I ragazzi del parchettoBig/Baiocchi, Cacchiarello/Rufus, D'Aquilio/Coscia, Graziani/D'Aquilio M, Marchili/Sebastiani, Sinibaldi/Tilli, Guadagnoli/Deli, Petrangeli/Iacoboni, Mike/Ferri, Tittoni/Ciaramelletti, Orlando/Squalonzio, Tosti/Gudini, Milano/Campanelli, Berardi/Cecchini, Mazzeo/Colarieti, Serilli/Graziani M.Tocca V./Bartolucci, Tocca I./Palomba, Valloni/Cruciani, Alessandrini/Coltella