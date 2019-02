© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ogni giorno, da quasi due settimane, uscendo da casa i residenti di un condominio di Santa Rufina, in via Fratelli Cervi, si trovano di fronte ad un triste spettacolo: una lavatrice, un televisore, una carrozzina per bambini e altri oggetti da neonato ed elettronici, accatastati in strada accanto ai secchi della raccolta differenziata.«Come è possibile che nessuno si preoccupi? – si domandano i cittadini – Gli operatori ecologici passano ogni mattina, avrebbero potuto segnalare la cosa a chi di dovere, se non spetta a loro caricare questo tipo di rifiuti. Anche la Municipale potrebbe intervenire e risalire ai maleducati, basterebbe poco, vista anche la presenza di un case del pc, che magari contiene ancora diversi dati memorizzati».La maleducazione la fa da padrona, insomma.Forse non sapevano, gli autori di questo gesto riprovevole, che nel Comune di Cittaducale è attivo il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.Chi ne avesse da smaltire prenda nota: è possibile rivolgersi ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 al numero verde Rieco 800.521.506. Il sevizio è gratuito e a domicilio.