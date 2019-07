RIETI - Nel tardo pomeriggio di ieri, al Centro Sportivo di Santa Rufina, ha preso il via "Santa Rufina in gioco", manifestazione che, fino al 4 agosto, ha in programma tornei sportivi di calcio a 5, calcio a 2, calcio a 5 over 40, basket, beach volley e padel, insieme a numerose iniziative collaterali.



L'evento si è aperto con la toccante intitolazione di due campi a due persone scomparse prematuramente nel 2018 e molto care al nostro territorio. Tra l'emozione generale, il PalaRufina è stato infatti intitolato al vigile del fuoco Stefano Colasanti, mentre il campo da basket è stato dedicato alla memoria di Marco Tosti, giovane del paese appassionato di pallacanestro. Successivamente, con la presenza della banda e delle majorettes di Cittaducale, è stato inaugurato anche il nuovo campo da padel.

Alle 21, si è lasciato spazio alla musica de "Gli amici del cuore", ma soprattutto alle prime gare dei vari tornei, escludendo padel maschile e femminile, che partiranno rispettivamente il 22 e il 27 luglio per poi concludersi insieme il 28.

Ultimo aggiornamento: 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA