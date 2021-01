Santa Rufina, dopo la frana aperto senso unico alternato al Villaggio Europa

RIETI - A Santa Rufina, nel comune di Cittaducale, è stata riaperta via Gramsci, nella zona del Villaggio Europa dopo che, a seguito delle forti precipitazioni dei giorni scorsi, si era verificata, domenica, una pericolosa frana.

Questa mattina la realizzazione del senso unico alternato.

«Ora partirà l’intervento nella parte superiore per addolcire la costa – spiega il primo cittadino Leonardo Ranalli – Abbiamo posizionato new jersey di protezione, ieri c’è stato anche il sopralluogo con il Genio Civile e saremo veloci. Andrà smussata la percentuale della scarpata, che sarà messa in sicurezza».



Per fortuna la frana non aveva provocato danni a persone o cose. I residenti hanno utilizzato la mobilità interna per entrare ed uscire dall’area.

