RIETI - È stato il Burlamacco, la maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio, a dare il via al conto alla rovescia del Carnevale Santarofinaro. Una sorta di passaggio di consegna verso la trentesima edizione del carnevale nel comune di Cittaducale, che domenica, a partire dalle 14.30, vedrà sfilare oltre 15 tra carri maestosi e gruppi a piedi.Al termine della sfilata, dalle 19.30, la festa continua al bar Santarelli nei pressi del campo sportivo: si balla con la musica dei Raggi Gamma, che proporranno i grandi successi dei cartoni animati.Come lo scorso anno, si parte dal parco di via Palmiro Togliatti vicino la Salaria, per attraversare via Don Mario D’Aquilio, via I Maggio e via dello Sport. L’ultimo giro proseguirà su via Don Mario D’Aquilio, per concludere la manifestazione in piazza Pietro Nenni, davanti al bar Aia, tra musica, balli, carri e maschere che saluteranno Re Carnevale. ​I carri, oltre che da Santa Rufina, arrivano anche da Greccio, Contigliano e Pendenza, presenti gruppi a piedi da Rieti, le majorette di Poggio Moiano e la banda di Contigliano. Ad allietare la sfilata anche "La Magica Orchestra".Domenica sarà allestita anche una mostra fotografica riguardante la storia del Carnevale del paese, curata da Luciano Falcone. Una bella occasione per ripercorrere questi anni, animati dall’impegno di molti nel paese.Vista l’alta affluenza prevista, sono state individuate aree destinate al parcheggio in via dell’Industria, nel prato antistante il forno di Santa Rufina. Resterà aperto anche il parcheggio della Seko e si potrà lasciare la propria vettura anche in via IV novembre, via don Giovanni Minozzi e nel parcheggio adiacente il campo sportivo, quest’ultimo però resterà chiuso fino al termine della manifestazione del corso mascherato.In occasione della ricorrenza dei 30 anni del Carnevale, i componenti di tutti i vecchi comitati sono stati invitati alla sfilata, durante la quale riceveranno un doveroso riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni e per la passione trasmessa ai giovani del paese. “Grazie a tutti coloro che c’erano prima di noi” spiegano dall’Associazione Amici del Carnevale composta da Fabio Francescangeli, Gennaro Strollo, Andrea Carloni, Stefano Carlone, Guido Colantoni, Franco Casella, Samuele Fabri, Michela Falsini e Claudia Ciccarelli, squadra che come sempre proporrà anche quest’anno grandi cose. “Siamo contenti – aggiungono - di aver riportato il carnevale al vecchio splendore, la manifattura è diventata degna di nota. Grazie a tutti i gruppi intervenuti, la loro presenza sarà premiata con un nostro riconoscimento. Grazie all’Asm per il capannone che ci ha concesso, alle associazioni del paese, l’Amministrazione Comunale per il contributo sia economico che logistico, le forze dell’ordine, la protezione civile, gli sponsor e tutti quelli che hanno dato una mano”.