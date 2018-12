IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - La fiera delle polemiche. E’ la fine riservata alla storica fiera di Santa Barbara, appuntamento immancabile per la città e che ha scandito l’inizio di dicembre di intere generazioni di reatini, ma quest’anno diventato terreno di scontro politico e sociale.Al centro delle polemiche c’è il ritorno nell’area del perimetro della vecchia Viscosa, tra via Liberato Di Benedetto, via Molino della Salce e via Chiesa Nuova. Soprattutto il reinserimento di quest’ultimo tratto ha generato un vespaio di critiche tra alcuni commercianti. «Ci hanno chiuso ogni accesso e per noi sarà impossibile far arrivare anche i camion con la merce», denuncia Carlo Mariantoni, titolare del Todis di via Mulino della Salce.C'è poi il nodo traffico, rappresentato dai mezzi pesanti in arrivo da Chiesa Nuiova e costretti ad attaversare la città.