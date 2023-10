Lunedì 23 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Si trova ancora ricoverato in condizioni molto gravi presso l’ospedale de Lellis di Rieti il 30enne accoltellato da un pensionato di 70 anni a Sant’Elpidio di Pescorocchiano, al termine di un banale diverbio sorto per futili motivi davanti a un locale pubblico. Le sue condizioni sono considerate molto critiche anche se stabili. Ben quattro gli interventi chirurgici a cui il giovane è stato sottoposto, in quanto il fendente che lo ha colpito all’addome aveva provocato una ferita non solo da penetrazione ma anche da taglio di una certa estensione, tanto da provocare la parziale fuoriuscita di organi.

L'episodio. Il fatto risale alla serata di sabato 14 ottobre nelle pertinenze esterne di un ristorante nella frazione di Sant’Elpidio del Comune di Pescorocchiano, dove il 70enne, poi arrestato, si è scagliato contro un giovane del posto colpendolo con un coltello all’addome. Una breve discussione per futili motivi, poche battute scambiate all’esterno del ristorante e poi la violenta aggressione: il pensionato, già in palese stato di alterazione, verosimilmente dovuto ad un eccessivo consumo di bevande alcoliche, ha improvvisamente estratto un coltello a serramanico e non ha esitato a colpire.

A causare la particolare gravità della lesione inferta sarebbe stata non tanto la penetrazione in profondità della perforazione della lama quanto l’ampiezza della lacerazione tale da causare una fuoriuscita, seppur parziale e limitata, degli organi, tanto che il trentenne è stato poi trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Rieti, dove rimane ancora ricoverato a nove giorni di distanza dai fatti.

L'arresto. Solo l’intervento sul posto dei carabinieri aveva evitato ulteriori e più tragiche conseguenze. L’uomo, ancora presente nei pressi dell’esercizio dove aveva vanamente tentato di occultare l’arma bianca usata poco prima, era stato fermato dai militari dell’Arma e arrestato. Finito inizialmente anche lui in ospedale e piantonato a vista, era stato successivamente dimesso e condotto presso il nuovo carcere di Vazia ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.