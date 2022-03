Cantalice espugna 3-0 il campo del Sant'Angelo Romano e continua a sperare. Patacchiola: «Bravi, non era facile»

RIETI - Il Cantalice vince 3-0 in casa del Sant’Angelo Romano e continua a sperare nella salvezza. I biancorossi hanno conquistato sei punti nelle ultime due uscite, ora vietato mollare.

La gara

Il Cantalice si presenta alla gara con le assenze di Agnesi e Gunnella squalificati.

Pronti via, i padroni di casa partono forte rischiando di trovare il gol. Il Cantalice tiene testa poi mister Patacchiola cambia asserto di gioco. Dal 3-4-3 al 3-5-2 e reatini si fanno più propositivi. Intorno alla mezz’ora l’episodio che sblocca il match: viene atterrato un giocatore del Cantalice in area, sul dischetto si presenta Monaco, questa volta il numero nove in sbaglia ed è 0-1. La gara prosegue sul un discreto equilibrio, i padroni di casa sono poco pericolosi.

Nella ripresa il Sant’Angelo spinge forte, non crea particolari pericoli per Scaramuzzino e si sbilancia. Il Cantalice pressa forte, costringe ad un lancio forzato l’estremo difensore avversario, la sfera arriva sui piedi di Monaco che dai trenta metri sigla lo 0-2, splendido gol quello del biancorosso. Nel finale su ripartenza del Cantalice, Mattei viene atterrato nei pressi dell’area di rigore. Su calcio da fermo si presenta Beccarini, il capitano insacca in rete per lo 0-3.

Le dichiarazioni

Mister Simone Patacchiola: «Devo assolutamente fare i complimenti ai ragazzi, sono stati tatticamente quasi perfetti. Non era facile venire in trasferta e fare risultato. I ragazzi ci sono, finché la matematica non ci condanna non molliamo».