RIETI - «Per salvare la sanità reatina c’è una sola via, che passa per un nuovo decreto da emettere. Non dobbiamo fare pietà a nessuno, ma vogliamo essere ascoltati». È chiara e arrabbiata come mai prima Santina Proietti, presidente dell’Alcli Giorgio e Silvia, associazione che ha accolto nel pomeriggio di ieri, 21 febbraio, una partecipata riunione del Coordinamento reatino per il diritto alla salute e politiche sociali.



Duecento persone circa, per due ore, sono rimaste ad ascoltare attentamente il quadro della attuale situazione. Necessario, secondo il Coordinamento, chiedere la revoca immediata dei decreti regionali che prevedono il trasferimento delle prestazioni del laboratorio analisi, del centro trasfusionale e di anatomia patologica, con conseguente sospensione del decreto 70 Lorenzin.

Il Coordinamento fa riferimento ad una legge già esistente, quella del 9 febbraio 2017, che ha permesso di bloccare il dimensionamento all’Aquila, città al centro di eventi sismici.

«È la legge – aggiunge Proietti – a riconoscere che la sanità inserita nei territori del cratere debba essere fuori dal decreto Lorenzin. Le Regioni devono fare gli atti, ma se la Regione Lazio non si muove, avremo sempre il rischio di sospensione, declassamenti ed esami che prendono la strada di Roma. Quando abbiamo chiesto di accentrare qualcosa anche a Rieti, per ridare ossigeno al nostro territorio, ci è stato risposto: con la Salaria che avete…».

Durante l’incontro hanno preso la parola anche Emilio Garofali, vice presidente dell’Alcli, Mario Santarelli, primario di Radioterapia, Fabrizio Liberati, a capo dell’Anatomia Patologica e Andreina Ciogli, presidente dell’Amar.

“Quando una comunità si muove attorno ad una questione che riguarda tutti è una buona notizia” ha detto il vescovo Domenico Pompili portando il suo saluto.

Si è parlato anche del nuovo ospedale. «Ci rendiamo conto – ha spiegato Santarelli – che il nostro non risponde più ad una medicina moderna, per ristrutturarlo ci vorrebbero almeno 15 anni e nel caso di un nuovo evento sismico dovrebbe chiudere, obbligando i pazienti a viaggi fuori provincia. Per completare l’ospedale la Regione metterebbe 60 milioni, siamo in attesa di atti formali».

«Al momento – replica Proietti - la priorità è avere il decreto. Altrimenti, senza i servizi, cosa ci facciamo con il nuovo ospedale? Risparmiare sulla sanità reatina non farà certo stare meglio quella laziale. Deve esserci questa consapevolezza anche nei nostri rappresentanti politici. Per l’Aquila è stato possibile. Dobbiamo continuare ad essere perdenti, oppure, insieme, anche con il Comune, organo deputato alla difesa del territorio, possiamo farci sentire?».

Sul tema, da lunedì 25 febbraio, partirà una raccolta firme presso l’ospedale, i centri commerciali reatini e le piazze del centro.

Ultimo aggiornamento: 11:22

