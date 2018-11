© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un po' di reatinità in Cina. Sandro Serva, chef stellato del ristorante La Trota di Rivodutri, reduce insieme al fratello Maurizio dal prestigioso riconoscimento dei Quattro Cappelli della Guida de L’Espresso, sta per volare ai piedi della Grande Muraglia per partecipare al decimo vertice mondiale di cucina e vini italiani "Italian Cuisine & Wines World Summit 2018", l'evento più importante che promuove le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese nella grande Cina. Un summit di rilievo mondiale che riunisce il meglio dei ristoranti italiani, i produttori di cibo, gli chef stellati e gli esperti culinari sotto lo stesso tetto.Parteciperanno 2500 cuochi e professionisti che lavorano in 70 paesi in tutto il mondo, con l'obiettivo di celebrare, promuovere ed educare i clienti alla qualità ed all'autenticità della cucina italiana e dei suoi ingredienti. Il summit si terrà in tre luoghi diversi: a Hong Kong: 6-10 novembre 2018; a 8-12 di novembre a Pechino e Shanghai 12-16 novembre 2018. Lo chef Sandro Serva cucinerà nelle cucine del Ritz Carlton di Pechino da 7 al 12 novembre, cimentandosi in due cene degustazione con circa sessanta ospiti.Tra le proposte non mancheranno la trota ed altri pesci d'acqua dolce, specialità di cui il ristorante di Rivodutri ha fatto la propria bandiera negli anni, oltre al celebre cappuccino di zucca al cardamomo con ricotta al caffè e altri piatti ancora top secret con ingredienti di prima scelta dei nostri territori che sono stati imbarcati sul volo per Pechino. Un'occasione che offre una grande opportunità di business per le aziende made in Italy interessate a promuovere i loro prodotti e e la propria immagine nel grande mercato cinese in forte espansione.L'evento sarà correlato ad una serie di cene di gala, ricevimenti esclusivi ed eventi collaterali con lo scopo di premiare coloro che privilegiano l'autenticità e la qualità dell'offerta enogastronomica italiana.