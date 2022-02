Lunedì 14 Febbraio 2022, 00:10

RIETI - Scende la curva dei contagi, sale quella dell’amore. Leggermente ottimistica la situazione delle prenotazioni nei ristoranti reatini per San Valentino. «San Valentino è una serata a parte, non fa testo per la ripresa, anche perché il tavolo è occupato da due persone, anche se si lavora non si guadagna - dice il presidente della Federazione italiana cuochi di Rieti e Fipe Lazio Nord Rieti-Viterbo, Elia Grillotti. - Gennaio e febbraio per i ristoranti sono due mesi in cui si lavora poco, ma generalmente hai incassato bene nel periodo precedente. La ripresa al momento assolutamente non c’è, ma sono ottimista per il futuro: con sole e primavera, soprattutto per le cerimonie, si sta muovendo qualcosa».

Le iniziative. Si aguzzano ingegno e creatività per una serata scacciapensieri a tema amoroso. Ostriche, crostacei e bollicine a lume di candela al ristorante “Papilla”: «Il trend non è come gli anni passati ma non ci lamentiamo», dice il titolare del locale, che ospiterà la conviviale dell’Accademia italiana della Cucina delegazione di Rieti. «Abbiamo pensato di unire le due cose - osserva il presidente Francesco Palomba - saremo in una stanza dedicata del ristorante e discuteremo su un tema, che riguarderà la cucina popolare dell’amore». Discreto afflusso di prenotazioni al romantico Bistrot di piazza San Rufo, «meno degli altri anni ma ci difendiamo».

Piatti a tema così come al ristorante “L’Altravista”, con un buon riscontro. «I nostri trenta coperti sono esauriti da qualche settimana - spiegano al “Classe88” - ma non riusciamo a fare ancora alcun bilancio sulla ripresa». In zona Borgo, c’è “Cava18”: «San Valentino è un pretesto - ricorda il titolare - stiamo registrando buone prenotazioni. Nessun menù a tema, terremo i nostri piatti tradizionali». Il “Coccio Village”, per oggi, organizza una cena dedicata al “Coccio” di Rieti.