di Andrea Giannini

RIETI - Il Salto Cicolano guidato dal nuovo tecnico Emanuele Gabrieli e dal suo secondo Massimo Petrini sta lavorando per la nuova stagione di Promozione che prenderà il 2 settembre. Ad oggi 10 i giorni di preparazione tra test fisici e schemi tattici, inoltre in vista anche qualche amichevole per osservare ciò che c’è da migliorare.



La formazione equicola inoltre ritroverà nei derby altre squadre del territorio come Maglianese, Cantalice, la neopromossa Passo Corese e la ripescata Spes Poggio Fidoni. Nel mercato la squadra è stata poco rimodellata come le stagioni precedenti. Del resto si cercano solo ragazzi del luogo visto che l’ossatura è la stessa da 6 anni a questa parte.



«Vedo progressi giorno dopo giorno da parte dei ragazzi - afferma il ds Ernesto Costantini - puntiamo molto sul tecnico Gabrieli, è un ragazzo giovane e con molta esperienza da calciatore, al suo fianco Massimo Petrini che conosce l’ambiente e saprà fare la sua parte. Aspettiamo le amichevoli per osservare cosa c’è da migliorare. Sul mercato manca solo qualche dettaglio»



LE AMICHEVOLI



La preparazione è iniziata martedì 7 agosto e sono diverse le amichevoli già programmate dal club biancoazzurro: dopo qualche test in famiglia, domenica 19 è in programma la sfida col Celano Football Club (Promozione abruzzese), mentre il 26 agosto il Salto Cicolano affronterà una squadra sempre di Promozione ma ancora da definire. Poi si penserà all'imminente inizio della nuova stagione.

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:22



