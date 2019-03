© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è svolta questa mattina, nell’aula consiliare del Comune di Cantalice, la cerimonia per il trasferimento della Saletta dei Ricordi dal Terminillo all’Eremo di San Gregorio, per ricordare la tragedia aerea del 13 febbraio 1955 dove, nello schianto del Dc-9 della Sabena, perse la vita anche la Miss Italia Marcella Mariani.A suggellare il passaggio, il sindaco di Cantalice Silvia Boccini insieme all’ideatore della Saletta Antonio Tavani, il presidente della Saletta Bruno Targusi e il segretario Alfredo Serva, il delegato provinciale del Coni Luciano Pistolesi, l’imprenditore terminillese Ippolito Matteucci, l’artista Enrico De Sisto insieme al giornalista Sandro Sassoli, da sempre vicino all’iniziativa ideata da Tavani e la madrina della Saletta, la modella e presentatrice Iuliana Ierugan.Nell’aula consiliare è stato presentato il progetto culturale che prevede, all'interno delle antiche mura dell’Eremo, la collocazione definitiva della Saletta dei ricordi, la mostra permanente fondata da Antonio Tavani e dedicata alle vittime dell'incidente aereo del 13 febbraio 1955, durante il quale morirono 29 persone tra cui la promessa del cinema italiano, la Miss Italia del 1953, Marcella Mariani e la suora laica missionaria Yvonne Poncelete.Intorno all'Eremo, oggi particolarmente monitorato dagli storici per il recente ritrovamento di alcuni resti del Sarcofago appartenente all'Imperatore Caio e situato sul Cammino di Francesco e di San Benedetto, si stanno valutando progetti per trasformarlo in un luogo di attrattiva turistica e culturale, impreziosito dal museo la Saletta dei Ricordi e dalla presenza di molti reperti provenienti dal museo del Grande Torino e della leggenda Granata, con il quale lo scorso aprile, è stato ufficializzato il gemellaggio.