RIETI - La messa in sicurezza della Salaria continua a tenere banco. Tra le polemiche al centro del dibattito politico di questi giorni c’è stata anche quella relativa al mancato avvio dei lavori, previsti per maggio scorso, della rotatoria all’altezza di Passo Corese. Un’infrastruttura che servirà a decongestionare il traffico diretto alla Capitale.«C’è una sottoscrizione di una convenzione - dice a Il Messaggero l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Mauro Alessandri - da parte della Regione Lazio che è stata sottoposta ad Anas e dalla quale non abbiamo ancora ricevuto risposta. L’ultima sollecitazione da parte di un nostro dirigente è avvenuta venerdì scorso. Stiamo parlando di un intervento finanziato interamente con fondi regionali, il cui soggetto attuatore però è Anas che è anche l’ente proprietario della strada. Siamo in attesa che ci facciano sapere qualcosa».