RIETI - Riaccensione degli autovelox sulla Salaria. A essere riattivati saranno l’autovelox all’altezza dello svincolo con Montenero e i due sulla Salaria per Ascoli, dopo Posta venendo da Amatrice, spenti dal giugno 2018, quando terminò la convezione stipulata con la Sapidata. Fino a quando sono rimasti in funzione fruttavano oltre due milioni e mezzo di euro l’anno.



