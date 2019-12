© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Da lunedì 23 dicembre riaprirà, in maniera provvisoria per la stagione invernale, la strada statale 685 che collega la Valnerina con il versante marchigiano che porta verso la Salaria. A darne notizia è il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno.«Tornare a percorrere i viadotti che scendono verso la Salaria e Arquata del Tronto, fino ad Accumoli e Amatrice - ha sottolineato - è quanto mai fondamentale e questa, a ridosso del Natale, è senza dubbio una buona notizia per tutti».«Siamo consapevoli - ha aggiunto Alemanno - di quanto sia strategicamente importante questo collegamento tra Umbria, Marche e alto Lazio, sia per l'economia dei territori che per gli storici rapporti di amicizia tra le nostre comunità. Insieme alla ricostruzione il tema della viabilità è centrale sia nel ripristino della normalità che in ottica futura. Dotarsi di infrastrutture moderne può rendere un territorio particolarmente attrattivo ed in tal senso stiamo lavorando a diverse progetti con Anas».