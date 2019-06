RIETI - Un incidente che, nella dinamica, sembra la fotocopia di altri già avvenuti in precedenza, dove a perdere la vita sono sempre stati i motociclisti.



Si annuncia battaglia tra i consulenti tecnici per l’incidente nel quale il 5 luglio 2017 morì Alessio Graziani, un giovane di 26 anni di Villa Reatina, finito con la sua Yamaha 600 contro un’auto che stava per immettersi nell’area di servizio della Esso, lungo via Salaria per L’Aquila.



Un frontale che non lasciò scampo al centauro, avvenuto a poca distanza dalla sua abitazione.



